المكسيك نحو 6000 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية اليوم الجمعة تسجيل 5948 إصابة جديدة بفيروس كورونا و464 وفاة، وقالت في بيان “تسجيل 5948 إصابة جديدة بفيروس كورونا و464 وفاة، ليرتفع العدد الرسمي للإصابات إلى 912811 والوفيات إلى 90773”.

وأعلنت وزيرة الداخلية المكسيكية ، أولغا سانشيز كورديرو ، خلال اجتماع مع ممثلي الصناعة في البلاد امس الخميس ، ان سلطات البلاد تتعلم من تجربة أوروبا وأجزاء أخرى من العالم للحد من تفشي وباء كورونا، لكنها لا تعتزم فرض تدابير قسرية أو عقوبات مالية ضد الذين لا يمتثلون للتدابير الصحية الإلزامية.

تجدر الإشارة إلى أن المكسيك من بين الدول العشر الأكثر انتشارا لفيروس كورونا المستجد في العالم، كما سجلت كذلك رابع أكبر حصيلة وفيات عالميا بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند.

المصدر: وكالة سبوتنيك