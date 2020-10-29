مستوطنون يقتحمون قبر النبي يوسف شرق نابلس الليلة الماضية بحماية من قوات الاحتلال – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 29 2020 - 10:56

مستوطنون يقتحمون قبر النبي يوسف شرق نابلس الليلة الماضية بحماية من قوات الاحتلال

منذ 8 mins 29 October، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة