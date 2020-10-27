أولياء الطلاب بالخارج اعتصموا امام مصرف لبنان للمطالبة بتطبيق قانون الدولار الطالبي

نفذت “الجمعية اللبنانية لاولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية” الثلاثاء اعتصاما أمام مصرف لبنان.

وتحدث باسم الجمعية ربيع كنج الذي قال “عملنا على وضع الأطر القانونية لقانون الدولار الطالبي الذي يعيد بعض ما يحق للطالب اللبناني من أمواله، دون ان يخرق القوانين اللبنانية المرعية الإجراء وشرعة الأمم المتحدة التي تضمن حق التعليم”، وأكد ان “قرار قانون الدولار الطالبي لم ينفد حتى اليوم، بفعل تراخي المنظومة المالية الحاكمة”، مطالبا بتطبيقه

وأشار كنج الى ان “تعاميم مصرف لبنان إلى المصارف لم تجبرها على التزام القرار، بل بقي حبرا على ورق”، وطالب “حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بالقيام بكل ما هو مطلوب منه قانونيا لتسهيل تنفيذ قانون الدولار الطالبي”، وحذر “المصارف من محاولة التلاعب على القانون الواضح في حرفيته، عشرة آلاف دولار للطالب، وان يكون الدولار مدعوما الى ان يتخرج الطالب، على ان يشمل طلاب العام 2020 – 2021”.

ودعا كنج “النواب للضغط على الجهات المالية والمصارف، لتقوم بما يتوجب عليها في صرف وتحويل الاموال إلى الطلاب.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام