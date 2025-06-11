حماس: لتصعيد المواجهة والمقاومة لإفشال مشاريع الاحتلال للضم والتهجير بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 11 2025 - 23:20

حماس: لتصعيد المواجهة والمقاومة لإفشال مشاريع الاحتلال للضم والتهجير بالضفة المحتلة

منذ 2 ساعة 11 June، 2025
علم حماس
فلسطين

قالت حركة حماس في بيان لها الاربعاء إن “الخطط الاستيطانية التي أقرتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي للاستيلاء على مئات الدونمات بالضفة الغربية تؤكد على مخططات حكومة الاحتلال الفاشية الاستعمارية”.

ونددت حماس “بمصادقة وزير مالية الاحتلال المتطرف بتسرئيل سموتريش الاستيلاء على 800 دونم شرق رام الله، بهدف إقامة توسيع المشاريع الاستيطانية في الضفة الغربية”، ودعت “الجماهير الشعبية الفلسطينية في الضفة الغربية لتصعيد المواجهة والمقاومة الشاملة لإفشال مشاريع الضم والتهجير”.

وطالبت حماس “المجتمع الدولي بمحاسبة الاحتلال ووقف جرائمه الاستيطانية وعدوانه على الأرض والإنسان الفلسطيني”.

ومنذ مطلع العام 2025 أصدرت سلطات العدو الاسرائيلي ما مجموعه 19 أمراً عسكرياً لأغراض وضع يد على الأراضي الفلسطينية.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام

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