طيران الاحتلال يشن سلسلة غارات على المناطق الشرقية لمدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 11 2025 - 21:48

طيران الاحتلال يشن سلسلة غارات على المناطق الشرقية لمدينة غزة

منذ 39 mins 11 June، 2025
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