تحديد موعد جولة المفاوضات المقبلة بين طهران وواشنطن

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء أن جولة جديدة من المحادثات مع الولايات المتحدة مقررة الأحد، بعدما أعلن الرئيس دونالد ترامب أنها ستجرى الخميس.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في بيان «من المقرر عقد الجولة المقبلة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة الأحد المقبل في مسقط»، مشيراً إلى أن وزير الخارجية الإيراني وكبير المفاوضين عباس عراقجي “سيسافر إلى النروج الأربعاء والخميس”.

وأجرى البلدان خمس جولات تفاوض بوساطة عُمانية منذ نيسان سعياً إلى إيجاد بديل من الاتفاق الدولي المبرم مع إيران في العام 2015.

وقالت إيران الأسبوع الماضي إنها تلقت “عناصر” من الاقتراح الأميركي للتوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي للجمهورية الإسلامية، لكنها اعتبرت أن المقترح يحتوي على “الكثير من الالتباسات”.

وفي وقت لاحق، قال ترامب إن المحادثات الجديدة بين الولايات المتحدة وإيران هذا الأسبوع قد توضح ما إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق نووي لتجنب عمل عسكري، مضيفاً “لدينا اجتماع مع إيران الخميس لذا سننتظر حتى الخميس”، لكنّ مصدراً قريباً من الملف أشار لـ”فرانس برس” إلى أن الاجتماع سيعقد على الأرجح الجمعة أو السبت.

المصدر: مواقع إخبارية