السوداني: العراق ثابت على مواقفه تجاه قضايا المنطقة ومساندته للشعبين الفلسطيني واللبناني

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ثبات العراق على موقفه تجاه قضايا المنطقة واستمرار مساندته للشعبين الفلسطيني واللبناني.

وأشار السوداني إلى أن “للعراق دورا كبيرا في المنطقة يتناسب مع مكانته ووضعنا مصالح العراق العليا في مواجهة الأحداث فيها”، وتابع “ساندنا وما زلنا الأشقاء في لبنان وفلسطين بكل وضوح، لا أحد يفرض على العراق قناعاته ونؤمن بالشراكة بين العراق ودول المنطقة”.

مواقف السوداني جاءت الاحد خلال استقباله عددا من كبار مشايخ ورؤساء العشائر في العراق، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقدم السوداني “تهنئة العيد لجميع العراقيين والضيوف والدعاء لغزة وأهلها بأن ينهي محنتهم بسبب العدوان الوحشي”، واشاد “بالعشائر والقبائل العراقية بما تمثله من مكون اجتماعي أساسي أسهم في تأسيس الدولة العراقية الحديثة”.

وأكد السوداني أن “الحكومة واجهت تحديات هذه المرحلة ورسمت مسارا للتعامل مع كل ملف ووضعت أولويات تشكل اهتمامات المواطنين وكانت موضع تركيز عمل الحكومة، كما تمت معالجة العديد من المشاكل وفق رؤية حكومية واضحة استوعبت كامل الاستحقاقات”.

ورأى السوداني ان “العراق يمكن أن يكون ممرا اقتصاديا يخدم التجارة العالمية ودول المنطقة وطريق التنمية سيخلق عراقا جديدا”، وتابع “ثبتنا موقف العراق تجاه مختلف القضايا واستقلالية القرار السياسي”.

المصدر: روسيا اليوم