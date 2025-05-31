غارة جوية صهيونية شرقي دير البلح وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 31 2025 - 05:50

غارة جوية صهيونية شرقي دير البلح وسط قطاع غزة

منذ 14 mins 31 May، 2025
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