“جمعية المستهلك” تطمئن: لا خطر على صحة الإنسان من “طاعون الدجاج”

صدر عن جمعية المستهلك في لبنان، اليوم الثلاثاء، بيان أكدت فيه أن مرض “طاعون الدجاج”، المعروف علميًا بمرض نيوكاسل، لا يشكّل خطرًا على صحة الإنسان، نافية صحة المعلومات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول إمكانية انتقاله من لحوم الدجاج إلى البشر.

وأوضحت الجمعية أن مرض نيوكاسل هو مرض فيروسي يصيب الطيور فقط، مثل الدجاج والبط والحمام، ولا يُصنَّف كمرض مشترك بين الإنسان والحيوان، ما يعني أنه غير قابل للانتقال إلى الإنسان، ولا توجد أدلة علمية أو طبية تُشير إلى إمكان انتقاله من خلال استهلاك لحوم أو بيض الطيور المصابة، خصوصًا عند طهيها جيدًا.

وشددت الجمعية على جملة إرشادات للوقاية، أبرزها:

طهي الدواجن والبيض جيدًا كما هو متبع.

الالتزام بإجراءات السلامة في مزارع الدواجن.

عدم الانجرار وراء الشائعات والمعلومات غير الموثوقة.

وختم البيان بدعوة المواطنين إلى الاطمئنان وعدم القلق، والتأكد من صحة المعلومات عبر المصادر العلمية والرسمية، مؤكدًا: “معًا نحو توعية مسؤولة وصحة آمنة”.

المصدر: جمعية المستهلك