قصف مدفعي عنيف يستهدف بلدة عبسان الكبيرة شرق خانيونس – موقع قناة المنار – لبنان
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May 25 2025 - 03:34

قصف مدفعي عنيف يستهدف بلدة عبسان الكبيرة شرق خانيونس

منذ 1 ساعة 25 May، 2025
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