دوي انفجارات في كييف عقب هجوم روسي واسع بالطائرات المسيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 25 2025 - 03:34

دوي انفجارات في كييف عقب هجوم روسي واسع بالطائرات المسيرة

منذ 2 ساعة 25 May، 2025
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