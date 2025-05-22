سلسلة غارات عنيفة على شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 22 2025 - 04:42

سلسلة غارات عنيفة على شمال قطاع غزة

منذ 41 mins 22 May، 2025
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