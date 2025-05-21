غارة إسرائيلية تستهدف شارع النزهة بجباليا البلد شمال غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 21 2025 - 00:52

غارة إسرائيلية تستهدف شارع النزهة بجباليا البلد شمال غزة

منذ 23 mins 21 May، 2025
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