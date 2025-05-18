سوريا: انفجار ضخم هز منطقة بانياس في ريف طرطوس – موقع قناة المنار – لبنان
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May 18 2025 - 03:34

سوريا: انفجار ضخم هز منطقة بانياس في ريف طرطوس

منذ 37 mins 18 May، 2025
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