عراقجي : تخصيب اليورانيوم خط أحمر..ولم نتلقَّ أي مقترح مكتوب من واشنطن

شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، على أن طهران لن تتخلى عن حقِّها في التخصيب، مشيراً إلى أن بلاده لم تتلقَّ أي مقترح مكتوب من الولايات المتحدة الأميركية على عكس ما أفادته التقارير الأجنبية.

وأكد عراقجي أن “الرسائل التي نتلقاها نحن والعالم مربكة ومتناقضة، لكن موقف إيران يظل ثابتاً وواضحاً: احترموا حقوقنا وارفعوا العقوبات، في هذه الحالة سيكون هناك اتفاق”.

وأوضح أنه “لن يكون هناك أي سيناريو يمكن أن تتخلى فيه إيران عن حقها في التخصيب للأغراض السلمية، وهو ما تم تحقيقه بصعوبة، وهو الحق الذي تتمتع به أيضاً جميع الدول الأعضاء الأخرى في معاهدة حظر الانتشار النووي”.

Iran has not received any written proposal from the United States, whether directly or indirectly.

In the meantime, the messaging we—and the world—continue to receive is confusing and contradictory. Iran nonetheless remains determined and straightforward: Respect our rights and…

