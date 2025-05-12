الرئيس الأمريكي: الحرب في غزة وحشية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 12 2025 - 03:24

الرئيس الأمريكي: الحرب في غزة وحشية

منذ 2 ساعة 12 May، 2025
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