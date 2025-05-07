وزارة الصحة في غزة: تسجيل 92 شهيداً في يوم واحد – موقع قناة المنار – لبنان
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May 7 2025 - 19:50

وزارة الصحة في غزة: تسجيل 92 شهيداً في يوم واحد

منذ 41 mins 7 May، 2025
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