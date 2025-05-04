عدوان أمريكي على محافظة صعدة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 4 2025 - 02:38

عدوان أمريكي على محافظة صعدة

منذ 1 ساعة 4 May، 2025
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