وزارة الدفاع الروسية: قواتنا سيطرت على بلدة نوفويه في دونيتسك شرقي أوكرانيا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 30 2025 - 13:46

وزارة الدفاع الروسية: قواتنا سيطرت على بلدة نوفويه في دونيتسك شرقي أوكرانيا

منذ 39 mins 30 April، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة