طائرات الاحتلال المروحية تشن غارة على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 30 2025 - 04:32

طائرات الاحتلال المروحية تشن غارة على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

منذ 42 mins 30 April، 2025
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