قصف مدفعي “إسرائيلي” على حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 29 2025 - 10:04

قصف مدفعي “إسرائيلي” على حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة

منذ 21 mins 29 April، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة