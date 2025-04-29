زعيم المعارضة “الإسرائيلية” لابيد: نتنياهو يعرض معلومات استخباراتية مستقبلية للخطر مقابل ربع عنوان صحفي – موقع قناة المنار – لبنان
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April 29 2025 - 10:02

زعيم المعارضة “الإسرائيلية” لابيد: نتنياهو يعرض معلومات استخباراتية مستقبلية للخطر مقابل ربع عنوان صحفي

منذ 41 mins 29 April، 2025
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