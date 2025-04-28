مراسل المنار: قوات العدو المتمركزة في موقع رويسات العلم تطلق رشقات رشاشة بإتجاه اطراف بلدة كفرشوبا – موقع قناة المنار – لبنان
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April 28 2025 - 00:10

مراسل المنار: قوات العدو المتمركزة في موقع رويسات العلم تطلق رشقات رشاشة بإتجاه اطراف بلدة كفرشوبا

منذ 1 ساعة 27 April، 2025
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