وسائل إعلام يمنية: 6 غارات للطيران الإمريكي على الجبل الأسود بمديرية حرف سفيان في محافظة عمران شمال العاصمة صنعاء – موقع قناة المنار – لبنان
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April 28 2025 - 00:10

وسائل إعلام يمنية: 6 غارات للطيران الإمريكي على الجبل الأسود بمديرية حرف سفيان في محافظة عمران شمال العاصمة صنعاء

منذ 1 ساعة 27 April، 2025
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