عدوان أمريكي على منطقة ثقبان بمديرية بني الحارث في صنعاء – موقع قناة المنار – لبنان
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April 27 2025 - 22:38

عدوان أمريكي على منطقة ثقبان بمديرية بني الحارث في صنعاء

منذ 41 mins 27 April، 2025
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