سيصدر في غضون دقائق بيان لقائد الثورة الإسلاميّة الامام السيد علي الخامنئي دام ظله إثر الحادث الذي تعرّض له ميناء الشهيد رجائي في مدينة بندر عباس – موقع قناة المنار – لبنان
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April 27 2025 - 21:04

سيصدر في غضون دقائق بيان لقائد الثورة الإسلاميّة الامام السيد علي الخامنئي دام ظله إثر الحادث الذي تعرّض له ميناء الشهيد رجائي في مدينة بندر عباس

منذ 35 mins 27 April، 2025
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