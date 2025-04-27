الخارجية اللبنانية: ندعو رعاة وقف الأعمال العدائية للضغط على “إسرائيل” لوقف إعتداءاتها وخرقها للقرار 1701 – موقع قناة المنار – لبنان
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April 27 2025 - 21:04

الخارجية اللبنانية: ندعو رعاة وقف الأعمال العدائية للضغط على “إسرائيل” لوقف إعتداءاتها وخرقها للقرار 1701

منذ 30 mins 27 April، 2025
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