الجيش الإسرائيلي ينسف مباني سكنية شمال غربي مدينة رفح – موقع قناة المنار – لبنان
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April 27 2025 - 07:12

الجيش الإسرائيلي ينسف مباني سكنية شمال غربي مدينة رفح

منذ 23 mins 27 April، 2025
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