وكالة “أنباء فارس” الإيرانية: سماع دوي انفجار شديد في ميناء “الشهيد رجائي” غرب ميناء “بندر عباس” جنوب إيران – موقع قناة المنار – لبنان
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April 26 2025 - 12:44

وكالة “أنباء فارس” الإيرانية: سماع دوي انفجار شديد في ميناء “الشهيد رجائي” غرب ميناء “بندر عباس” جنوب إيران

منذ 12 mins 26 April، 2025
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