متحدث باسم الخارجية الأمريكية: واشنطن تلقت ردا من دمشق على طلب أمريكي باتخاذ تدابير لبناء الثقة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 26 2025 - 11:10

متحدث باسم الخارجية الأمريكية: واشنطن تلقت ردا من دمشق على طلب أمريكي باتخاذ تدابير لبناء الثقة

منذ 1 ساعة 26 April، 2025
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