عدد كبير من الشهداء والمصابين والمفقودين جراء قصف جوي إسرائيلي على منزل في حي الصبرة بمدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 26 2025 - 05:02

عدد كبير من الشهداء والمصابين والمفقودين جراء قصف جوي إسرائيلي على منزل في حي الصبرة بمدينة غزة

منذ 47 mins 26 April، 2025
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