فلسطين اليوم: صافرات الإنذار تدوي في بئر السبع جنوب فلسطين المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 26 2025 - 03:28

فلسطين اليوم: صافرات الإنذار تدوي في بئر السبع جنوب فلسطين المحتلة

منذ 41 mins 26 April، 2025
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