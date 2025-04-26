4 شهداء وعدد من المصابين والمفقودين إثر قصف جوي إسرائيلي استهدف منزلا بحي الصبرة في مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 26 2025 - 03:28

4 شهداء وعدد من المصابين والمفقودين إثر قصف جوي إسرائيلي استهدف منزلا بحي الصبرة في مدينة غزة

منذ 46 mins 26 April، 2025
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