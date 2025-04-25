مصادر فلسطينية: جيش العدو ينسف عددا من المباني السكنية شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 25 2025 - 22:52

مصادر فلسطينية: جيش العدو ينسف عددا من المباني السكنية شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة

منذ 22 mins 25 April، 2025
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