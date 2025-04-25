ابو عبيدة: لا زال مجاهدونا يخوضون معارك بطولية وينفذون كمائن محكمة ويتربعون بقوات العدو لايقاعها في مقتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 25 2025 - 18:14

ابو عبيدة: لا زال مجاهدونا يخوضون معارك بطولية وينفذون كمائن محكمة ويتربعون بقوات العدو لايقاعها في مقتلة

منذ 39 mins 25 April، 2025
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