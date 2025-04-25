كتائب القسام: تمكنا أمس من قنص 4 من جنود وضباط جيش الاحتلال وأوقعناهم بين قتيل وجريح شرق بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 25 2025 - 16:42

كتائب القسام: تمكنا أمس من قنص 4 من جنود وضباط جيش الاحتلال وأوقعناهم بين قتيل وجريح شرق بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة

منذ 44 mins 25 April، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة