مراسل المنار: 9 شهداء وعدد من الجرحى بقصف طيران الاحتلال منزلاً لعائلة العمور” شرقي بلدة الفخاري جنوبي قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 25 2025 - 16:40

مراسل المنار: 9 شهداء وعدد من الجرحى بقصف طيران الاحتلال منزلاً لعائلة العمور” شرقي بلدة الفخاري جنوبي قطاع غزة

منذ 47 mins 25 April، 2025
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