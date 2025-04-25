الخارجية الإيرانية: تقدم المفاوضات النووية مرتبط بإظهار الطرف الأمريكي حسن النية والجدية والواقعية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 25 2025 - 10:32

الخارجية الإيرانية: تقدم المفاوضات النووية مرتبط بإظهار الطرف الأمريكي حسن النية والجدية والواقعية

منذ 16 mins 25 April، 2025
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