قوات الاحتلال تعتقل 3 مواطنين خلال اقتحام بلدة إذنا غربي الخليل – موقع قناة المنار – لبنان
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April 26 2025 - 08:06

قوات الاحتلال تعتقل 3 مواطنين خلال اقتحام بلدة إذنا غربي الخليل

منذ 1 ساعة 26 April، 2025
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