واشنطن بوست عن مسؤول عسكري: وزارة الدفاع على علم بتقارير عن سقوط مدنيين في اليمن ولديها إجراءات لمراجعتها – موقع قناة المنار – لبنان
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April 25 2025 - 05:42

واشنطن بوست عن مسؤول عسكري: وزارة الدفاع على علم بتقارير عن سقوط مدنيين في اليمن ولديها إجراءات لمراجعتها

منذ 1 ساعة 25 April، 2025
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