غارة جوية صهيونية تستهدف بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 25 2025 - 02:20

غارة جوية صهيونية تستهدف بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة

منذ 8 mins 25 April، 2025
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