ترامب: سياسة إدارتي تقوم على التنقيب عن النفط ولدينا موارد نفطية أكبر من أي دولة أخرى وسنستخدمها – موقع قناة المنار – لبنان
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February 20 2025 - 01:28

ترامب: سياسة إدارتي تقوم على التنقيب عن النفط ولدينا موارد نفطية أكبر من أي دولة أخرى وسنستخدمها

منذ 9 mins 20 February، 2025
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