رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو: أنه يوم صعب وحزين – موقع قناة المنار – لبنان
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June 6 2025 - 19:06

رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو: أنه يوم صعب وحزين

منذ 53 mins 6 June، 2025
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