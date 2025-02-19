زعيمة حزب “المحافظين” البريطاني ترد على ترامب

ردت زعيمة حزب المحافظين البريطاني كيمي بادينوك على منشور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي وصف فيه فلاديمير زيلينسكي بـ”الديكتاتور”.

وقالت بادينوك إن “زيلينسكي ليس ديكتاتورا وهو الزعيم المنتخب ديمقراطيا لأوكرانيا الذي وقف بشجاعة أمام غزو روسيا غير القانوني”، وأضافت “تحت قيادتي وتحت رؤساء الوزراء المحافظين المتعاقبين سنقف دائما مع أوكرانيا”.

وتابعت بادينوك “الرئيس ترامب محق في أن أوروبا تحتاج إلى سحب ثقلها، وهذا يشمل المملكة المتحدة ويجب أن نكون جادين”، وتابعت “سيحصل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على دعمي لزيادة الإنفاق الدفاعي.. هناك خطة ممولة بالكامل للوصول إلى 2.5% ويجب أن يكون هذا هو الحد الأدنى”.

وتأتي تصريحات بادينوك بعد أن وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في زيلينسكي بـ”الديكتاتور”، معتبرا أن الأخير “جر الولايات المتحدة إلى حرب لا يمكن الفوز بها”.

وأكد ترامب أن “أوروبا فشلت في التعامل مع الصراع الأوكراني”، متهما سلفه جو بايدن “بالتقاعس عن إحلال السلام في أوكرانيا”.

المصدر: روسيا اليوم