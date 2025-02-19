وزيرة التربية اللبنانية ريما كرامي طلبت من مُدراء المدارس: اتِّخاذ القرار المُناسب بشأن الدوام المدرسي للطلاب بينَ غد الخميس وصباح الثلاثاء المُقبل خلال المنخفض الجوي “آدم” – موقع قناة المنار – لبنان
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February 19 2025 - 19:16

وزيرة التربية اللبنانية ريما كرامي طلبت من مُدراء المدارس: اتِّخاذ القرار المُناسب بشأن الدوام المدرسي للطلاب بينَ غد الخميس وصباح الثلاثاء المُقبل خلال المنخفض الجوي “آدم”

منذ 35 mins 19 February، 2025
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