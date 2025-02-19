النائب إيهاب حمادة: ما حصل من قتل متعمّد لطفلة في حولا وصمة عار على جبين من يدّعي أنه حر ومستقل

أقام “حزب الله”، في أجواء ولادة الإمام المهدي(ع)، احتفالاً في مصلى “خاتم الأنبياء” في السعديات، في حضور عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب الدكتور إيهاب حمادة، وعدد من العلماء والفاعليات والشخصيات وعوائل الشهداء، وجمع من الأهالي.

افتتح الاحتفال بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم تحدث النائب حمادة، فشدد على “ضرورة أن نذهب جميعاً إلى تمتين العلاقة مع إمامنا صاحب العصر والزمان المهدي المنتظر، وأن نخاطبه من أعماق أعماقنا، وبالدمع والبكاء، ونحن نستحضر في خطابنا الشهداء وأشلاء شهدائنا المزروعة في كل تلٍ وعلى كل ربوة وفي كل سهل وعلى كل مفترق، لنقول له، نحن على عهدنا يا صاحب الزمان، وما كل تضحياتنا إلاّ لأننا نحاول أن نمهّد لك الظهور، وأن نكون في ركبك، وهذا أعلى الأمنيات والأماني، لنشهد طلعتك البهية، ولنكحّل أبصار عيوننا بتلك الطلّة الرشيدة، لنكون معك في مشروعك الإلهي النهائي، لتملأ الأرض قسطاً وعدلاً، بعدما أن ملأت ظلماً وجورا”.

وسأل: “أين الحكومات التي تجتمع وتصدّر البيانات الوزارية جراء قتل العدو لطفلة في بلدة حولا وارتقائها شهيدة بعد أن بقي جثمانها لساعات على الأرض، وهل شعرت هذه الحكومة بالسيادة، وماذا لو كانت قد حصلت هذه الحادثة في مكان آخر؟”، وقال: “وعليه، فإن ما حصل هو وصمة عار وذل على جبين كل لبناني يدّعي أنه سيد وحر ومستقل، وهو وسام عظمة وكرامة لعوائل الشهداء”.

كما سأل: “أي سيادة يتحدث عنها البعض في الوقت الذي أصبحنا نأتمر بأمر الإسرائيلي من خلال تويت يرسلها أفيخاي أدرعي ذلك الكاريكاتوري، فتأخذ الدولة اللبنانية قراراتها بناء لتلك التغريدة، فهل لبنان الجديد الذي يتحدث عنه البعض هو لبنان الإسرائيلي الذي يحرّكه أفخاي أدرعي من خلال التويتر”.

وختم: “قيمة سماحة السيد حسن نصر الله الحقيقية، تكمُن في أنه استطاع أن يبني مجتمعاً يشبهه، ولذلك كل واحد فينا يشبه السيد بالقوة وبطريقة التفكير والحكمة والاقتدار والكرامة والعلم، فالسيد هو في كل واحد منّا، في الطفل والإمرأة والرجل والشاب والكهل، وهذه القيمة الحقيقية التي لم يستطع أحد أن يكون لديه مجتمع يشبهه إلا الأنبياء والأولياء والأئمة وبمساحات معينة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام