ترامب: جميع ما قامت به لجنة التحقيق في أحداث 6 كانون الثاني / يناير كان خدعة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 19 2025 - 02:22

ترامب: جميع ما قامت به لجنة التحقيق في أحداث 6 كانون الثاني / يناير كان خدعة

منذ 50 mins 19 February، 2025
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