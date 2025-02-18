وفد من حزب الله سلم الشيخ أبي المنى دعوة للمشاركة بتشييع الشهيدين نصر الله وصفي الدين

زار وفد من حزب الله برئاسة الحاج محمود قماطي الثلاثاء “شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز” الشيخ سامي ابي المنى، الذي تسلم دعوة للمشاركة في تشييع الامينين العامين السابقين للحزب السيدين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين في 23 من الشهر الجاري في بيروت.

وكان اللقاء فرصة للتداول بالأوضاع والمستجدات العامة، في ضوء استمرار الاحتلال الإسرائيلي لعدد من النقاط في لبنان وأهمية مواجهة العدو بالتضامن الداخلي والوحدة الوطنية.

وبالمناسبة، قال قماطي “تشرفنا بزيارة سماحة شيخ العقل ودعوناه للمشاركة في تشييع صاحبي السماحة السيد الشهيد حسن نصر الله والسيد الشهيد هاشم صفي الدين”، وتابع “توقفنا عند تلك الشخصية التاريخية التي تجاوزت الزمن والجغرافيا والحدود، فكانت فلسطين قضيته الأولى، الشخصية الوطنية التي كان لبنان أيضا في عقله وروحه، وبالتالي فان التشييع سيكون عالميا وإقليميا وعربيا واسلاميا ووطنيا بامتياز”.

وأضاف قماطي “نفرح اليوم بتحرير الجنوب وانسحاب العدو الإسرائيلي تحت وطأة الوحدة الوطنية اللبنانية والمقاومة واستبسال وبطولة الشهداء الذين صدّوا العدو وفرضوا عليه الهرع لوقف اطلاق النار”، وتابع “هذا اليوم الفرح بالتحرير يرافقه حزن بتشييع الشهيدين السيدين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين، لكنه أيضا هو يوم وفاء وطني واقليمي ولفلسطين، حيث القضية للأمتين العربية والإسلامية ووفاء لجهاده وتضحياته، لتكون مسيرته نهجا لنا نسير عليه، لاستكمال تحقيق الأهداف في تحرير لبنان وفلسطين والمنطقة من الهيمنة الأميركية والإستكبارية التي تُفرض علينا. لذلك اليوم نحن في أجواء جيدة ومهمة وقوية”.

وقال قماطي “توقفنا أيضا عند ما ورد في البيان الوزاري، الذي اعتمد خطاب القسم لفخامة رئيس الجمهورية”، وأكد “بالنسبة لنا فإن كل ما يؤدي الى الوحدة وتجاوز الإشكالات والتمسك بالثوابت الوطنية فنحن معه ونؤيده وندعمه وندعم هذا التوافق الذي حصل تمهيدا لمرحلة جديدة يخرج بها لبنان من أزمته ونفقه المظلم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام