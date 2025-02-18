إعلام العدو: وافقت “إسرائيل” على بدء المرحلة الثانية للمفاوضات مع حماس – موقع قناة المنار – لبنان
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February 18 2025 - 18:38

إعلام العدو: وافقت “إسرائيل” على بدء المرحلة الثانية للمفاوضات مع حماس

منذ 47 mins 18 February، 2025
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