عناوين واسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الثلاثاء 18 شباط/فبراير 2025

العناوين

البناء:

– الاحتلال ينسحب من القرى مع نهاية المهلة ويحتفظ بالتلال الخمس بموافقة أميركية

– البيان الوزاري: تمسّك باحتكار السلاح لدولة تدافع وتحرّر وحوار لإستراتيجية دفاع

– عون: السلاح لحوار وطنيّ… وصفا: حزب الله سيعود أقوى وتركيزنا الآن للداخل

– إيران ستشارك على أعلى المستويات في تشييع نصر الله وصفي الدين

الأخبار:

– واشنطن للعرب: لا بديل من “خطة ترامب”

– الحكومة مجتمعة: خضوع تام للأميركيين

– الاحتلال باق ماذا بعد؟

اللواء:

– إعادة “قرار الحرب والسلم” إلى الدولة.. وشهر أميركي لنزع سلاح الميليشيات!

– نقاشات حادة بين الوزراء الشيعة ووزراء القوات.. وتكليف رجي معاجلة أزمة الطيران مع طهران

– ملحق المرحلة الأولى: تبادل جثث وإطلاق أسرى ومساعدات إضافية

الجمهورية:

– دفع رئاسي لورشة عمل واسعة

– التزام رسمي بإكمال الانسحاب

– من سيمنع عودة الحرب؟

– أبعد من منع طائرة إيرانية تقل لبنانيين.. ولكن إلى أين؟

الديار:

– انسحاب “إسرائيلي” مفخخ وواشنطن تبرر بقاء الاحتلال

– ولادة البيان الوزاري وعون يقطع الطريق على الفتنة

– تمديد حظر الطيران.. والخماسية “لمنع الأموال الإيرانية

النهار:

– لا مقاومة بل الدولة وحدها

– سلامة لـ”النهار”: موازين القوى ليست على طريق المطار

– أميركا – روسيا في الرياض قبل قمة محتملة

الاسرار

البناء:

خفايا:

– يعتقد خبراء “إسرائيليون” أن تطابق مواقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب ووزرائه وسفرائه مع السقوف العالية لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في التمسك بهدف القضاء على حماس ونزع سلاحها وصولًا إلى الدعوة لتهجير سكان غزّة يمثل ورطة لـ”إسرائيل”، لأن واشنطن لن تقدّم أي خطة عملية لتحقيق هذه الأهداف بالقوّة الأميركية وسقف ما تعِد به هو تقديم الدعم بالسياسة والسلاح والمال لـ”إسرائيل” لتحقيق هذه الأهداف وهي تعلم أن قدرات “إسرائيل” محدودة على تحمل حرب مفتوحة لن تنجح بتحقيق ذلك، فتطلب الإنقاذ من واشنطن فتأتي واشنطن لتقول تعالوا نبحث عن تسوية إذن؟

كواليس:

– ترك كلام رئيس الجمهورية العماد جوزف عون عن ربط مستقبل سلاح المقاومة بالحوار الوطني بين اللبنانيين ارتياحًا لدى قيادة المقاومة بعد الكلام الأميركي الصادر عن وزير الخارجية ماركو روبيو وإلى جانبه رئيس حكومة الاحتلال عن دعوة الدولة اللبنانيّة لنزع سلاح المقاومة وبعد موجة داخليّة تحريضيّة للدولة والمقصود هو رئيس الجمهوريّة لتوريطه بالمواجهة مع المقاومة تحت شعار تأييد خطاب القسم متجاهلين ما تضمّنه الخطاب من دعوة لمناقشة عامة لوضع إستراتيجية للدفاع الوطني

اللواء:

همس:

– نجح لبنان بفرض دور لفرنسا في الجهود المتعلّقة بمفاوضات وقف النار، لكن الضغط الأميركي يحول دون أي تأثير مباشر لهذا الدور.

غمز:

– لم يتعدَّ تأخير شيكات مصرفية شهرية، بين القبض وتاريخ تحرير هذه الشيكات، في إطار “الإيواء والترميم”.

لغز:

– تحضِّر جهات مصرفية رسمية لخطَّة عملية، فور انطلاق البحث بإعادة الودائع، وإعادة هيكلة المصارف.

الجمهورية:

– عُلم أنّ حزبًا بارزًا فرز آلاف العناصر للإشراف على مختلف الجوانب التنظيمية التي تتصل بمناسبة كبرى تخصّ هذا الحزب.

– نُقِل عن وزيرَين محسوبَين على جهة حزبية تأكيدهما أنّهما لا يحملان جنسية دولة كبرى كما روّجت بعض الإشاعات.

– أعرب مسؤول حزبي كبير عن تفاؤله حيال تعاطي أكثر من طرف بهدوء وعقلانية حيال ملف حساس أخيرًا، والاتّجاه نحو حل هادئ بعيدًا من الأضواء.

النهار:

– لوحظ أن فنادق في بيروت والمتن، بدأت اعمال صيانة شاملة تحضيرًا لعطلة عيد الفطر والصيف المقبل، بعد التقارير التي أكدت وصول أعداد كبيرة من الخليجيين إلى لبنان، إثر انتخاب رئيس جمهورية وتشكيل الحكومة وإشاعة أجواء إيجابية في هذا السياق.

– يردّد مرجع سياسي في مجلسه، بأنه لم يسبق أن حظي عهد وحكومة بهذا الدعم الدولي والخليجي والعربي على كلّ المستويات، متوقعًا أن تتّخذ القرارات الصائبة دون مسايرة أي طرف خلافًا لما كان يحصل سابقًا.

– بعد استقبال الرئيس سعد الحريري وفد “اللقاء التشاوري النيابي المستقل” الذي يضمّ النواب الياس بو صعب، إبراهيم كنعان، الآن عون وسيمون أبي رميا، يطرح التساؤل عما إذا كان اللقاء سيشكّل النواة المسيحية التي سيتحالف معها “تيار المستقبل” إضافة إلى عائلات سياسية تراجع دورها في الانتخابات ويمكن إعادة تعويمها.

– بعد إلغاء عدد كبير من الحجوزات من بيروت وإليها بتاريخ 23 شباط نهار تشييع السيد حسن نصر الله على طريق المطار عمدت شركات طيران ومنها شركتا airfrance و”طيران الإمارات” إلى إلغاء رحلاتها كليًا في ذلك النهار.

– انشغلت سفارات غربية عدة بالسؤال عن ردة فعل لبنان الرسمي وغير الرسمي حيال عدم انسحاب “إسرائيل” بشكل كلي.

المصدر: صحف